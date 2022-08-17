В Монголии прошла дружеская встреча, — Нодон синмун, КНДР

CentralAsia (MNG) - 10 августа в Улан-Баторе (Монголия) состоялась дружеская встреча, посвященная 62-й годовщине начала руководства Ким Чен Иром революционными вооруженными силами и 77-й годовщине освобождения Кореи.

На собрании присутствовали деятели и члены организаций по изучению идей чучхе и организации дружбы и солидарности с корейским народом в Монголии, включая Монгольский центр изучения чучхе, Монгольскую ассоциацию изучения идей чучхе-сонгун и Монгольский культурно-исследовательский центр КНДР, а также посла КНДР в Монголии и сотрудников его посольства.

Там были произнесены речи.

Посол КНДР упомянул о революционных подвигах президента Ким Ир Сена, завершившего национально-историческое дело освобождения страны в упорной антияпонской революционной борьбе, и председателя Ким Чен Ира, укрепившего Корейскую народную армию в непобедимую революционную армию и всемерно укреплял военную мощь страны уже давно с тех пор, как начал свое руководство революционными вооруженными силами.

Председатель Монгольского центра изучения чучхе заявил, что Ким Ир Сен победил японский империализм, именующий себя «лидером Азии», выдвинув самостоятельную линию вооруженной борьбы и доведя до победы великую кровавую антияпонскую войну без участия государства. тыла и поддержки регулярной армии.

Исполнительный председатель Монгольской ассоциации изучения идей чучхе-сонгун высоко оценил всемирно-исторические подвиги, совершенные Ким Чен Иром в защите суверенитета страны и счастья народа, динамичном продвижении дела социализма путем укрепления Политика сонгун в последние годы прошлого века, в период, когда КНДР переживала невиданные трудности.

Отметив, что подвиги президента и председателя по развитию традиционных отношений дружбы между Монголией и КНДР остаются в памяти народов двух стран, председатель Монгольского культурно-исследовательского центра КНДР сказал что народ КНДР обязательно добьется всестороннего развития социализма под руководством товарища Ким Чен Ына.

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