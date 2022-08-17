Генеральный директор НАТОБ Кыргызстана встретился с министром культуры Монголии

справа: Министр культуры г-жа Номин Чинбат и Алмаз Истамбаев

CentralAsia (MNG) - Г-н. Истанбаев Алмаз Маматжанович, генеральный директор Кыргызского академического театра оперы и танца имени А.Малдыбаева, с 11 по 15 августа 2022 года посетил с официальным визитом Монголию, в целях расширения сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном в областях культуры и искусства.

Его принял генеральный директор Национального академического театра оперы и балета Монголии Тувшинтөгс Цэдэндорж, обсудили конкретные вопросы сотрудничества и подписали меморандум о сотрудничестве.

справа: Алмаз Истамбаев и Төвшинтөгс Цэдэндорж

Театры планируют создавать совместные проекты путем привлечения режиссеров, артистов, дирижеров, солистов оперы и балета, а также проведения гастролей и концертов.

Также театры планируют в ближайшем будущем совместный показ мировой классики - оперы Джузеппе Верди «Риголетто» и балета Адольфа Адана «Жизель».

Также в рамках визита Истанбаев Алмазбек поинтересовался культурным фестивалем «Кочевой монгол-2022» и встретился с министром культуры Ч. Номин, начальником отдела культуры и искусств Государственного исполнительного агентства Н.Мөнхзул, начальником отдела декоративно-прикладного искусства Министерства культуры Б.Сэргэлэн и др обменявшись мнениями по вопросам сотрудничества классического искусства. Он также передал приветствие министра культуры и туризма Кыргызстана Жаманзулова Азамата Капаровича министру культуры Ч. Номин.

Он сказал: «Кыргызстан — кочевая страна, и сегодняшнее общество, образ жизни, вещи, которыми мы наслаждаемся и пользуемся, и культура очень похожи в наших двух странах. Я рад видеть культурное наследие, переданное монгольским народом во время визита фестиваля «Кочевой монгол-2022» в Монголию».

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