SpaceX предлагает Монголии свои проекты SolarCity и Hyperloop

CentralAsia (MNG) - Проект Илона Маска Starlink будет реализован в Монголии, и страна будет сотрудничать со SpaceX в проектах по снижению энергопотребления и пробок на дорогах в своей столице.

Интернет «Starlink» Илона Маска обсуждался в Монголии в мае прошлого года. Сегодня дело дошло до переговоров, и состоялась электронная встреча с Министерством электронного развития и коммуникаций, президентом SpaceX Гвинн Шотвелл и командой Илона Маска.

На встрече, помимо проекта Starlink, SpaceX объявила о возможности реализации проектов SolarCity и Hyperloop с использованием возобновляемых источников энергии для снижения загруженности городского транспорта в Монголии.

В ответ, Министерство электронного развития и коммуникаций заявило, что свяжется с соответствующими должностными лицами и сосредоточится на реализации.

SolarCity — американская энергетическая компания, расположенная в Сан-Матео, Калифорния, дочернее предприятие Tesla. В перечень основных услуг компании входят проектирование, финансирование и установка солнечных энергосистем. Штат компании составляет более 13 000 человек.

SolarCity пришла на рынок зарядных станций для электромобилей, выкупив бизнес SolSource Energy у Clean Fuel Connections. В 2009 году сделка была завершена. Параллельно с этим было объявлено о партнёрстве с Rabobank с целью обеспечить владельцев транспорта Tesla Motors, следующих по Маршруту 101 (США) между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом возможностью бесплатной зарядки электромобилей. При этом поощрялось привлечение сторонних производителей, использующих ту же технологию зарядки. В 2011 году компания объявила о планах установить зарядные станции для широкого спектра электротранспорта на всей территории предоставления своих услуг.

Hyperloоp — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. До конца не реализован, однако попытки Маска добиться разрешения глав многих государств на использование этих поездов до сих пор продолжаются. На сегодняшний день построены испытательные полигоны в Хоторне (компания SpaceX, длина трассы 1,5 км) и Лас-Вегасе (компания Virgin Hyperloop One, длина 0,5 км). Возводится также полигон в Тулузе (компания HyperloopTT, участки длиной 1 км и 320 м). Максимальная достигнутая на испытаниях скорость порядка 450—460 км/ч.

Заключены соглашения о строительстве эксплуатационных трасс длиной 10 км в городах Дубай и Тунжэнь (компания HyperloopTT), сроки реализации проектов неизвестны. Принадлежащая Илону Маску Boring Company возводит тоннель между городами Балтимор и Вашингтон.

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