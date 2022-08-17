За сутки в Монголии выявили 206 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 206 новых случаев заражения COVID-19.
Из них 125 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 81 случай был выявлен в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.
В стране за сутки зарегистрирован 1 новый летальный случай от COVID-19.
Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 124.
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