За сутки в Монголии выявили 206 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 206 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 125 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 81 случай был выявлен в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

В стране за сутки зарегистрирован 1 новый летальный случай от COVID-19.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 124.

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