Два монгольских студента прибыли в Австралию на рабочий отпуск

CentralAsia (MNG) - Два гражданина Монголии прибыли в Брисбен на рабочий отпуск впервые в Австралии, поскольку отраслевые органы призывают к увеличению государственной поддержки, чтобы стимулировать иностранных работников для восполнения острой нехватки рабочей силы.

До пандемии в Австралию ежегодно приезжало до 150 000 работающих отдыхающих, предоставляя местным предприятиям доступ к временным работникам, часто в регионах и в сельскохозяйственной отрасли.

Схема взаимного культурного обмена открылась для Монголии в июле, что сделало ее 47-й страной, участвующей в программе.

23-летняя Хишигдэлгэр Хуралбаатар, журналист по образованию, получившая степень в Монгольском государственном университете искусств и культуры в Улан-Баторе, уехала от мужа и ребенка на работу в Австралию.

Хишигдэлгэр Хурэлбаатар (справа) оставила мужа и ребенка в Монголии, чтобы работать на ферме на Sunshine Coast.

Как и многие монголы, Хишигдэлгэр Хурэлбаатар — опытная наездница.

25-летний Төрбат Лхамсурэн имеет гуманитарное образование и ранее работал поваром.

Они начали свое время в Австралии, плывя на байдарках по реке Брисбен и спускаясь со скал Кенгуру-Пойнт, прежде чем они отправятся на ферму Саншайн-Кост (Sunshine Coast) и отточат необходимые навыки, включая верховую езду, вождение трактора и сбор скота.

После завершения девятидневной программы и трех месяцев работы на ферме они будут иметь право подать заявку на получение визы Work Holiday Maker на второй год.

Представитель Федерации фермеров Квинсленда Дайана Сондерс заявила, что такие схемы имеют жизненно важное значение для поддержки сельскохозяйственной отрасли.

«Правительственные схемы и стимулы чрезвычайно важны, потому что они устанавливают параметры взаимодействия, определяют роль и то, как мы можем их поддерживать.

«Даже с точки зрения возможности сопоставить наборы навыков и доступных людей с потребностями отрасли, это так важно».

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