Война в Украине раскрыла правду о Европе, - премьер Польши Моравецкий

- Азия и мир, политика
- 9:48, 17 августа 2022
- Просмотров: 68
CentralAsia (CA) - Российско-украинская война раскрыла правду о Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Monde.
«Те, кто не хотел видеть, что путинское государство имело империалистические тенденции, должны признать факты: в России возродились демоны 19-го и 20-го веков: национализм, колониализм и тоталитаризм», - заявил он.
По его словам, многие европейские лидеры были очарованы Владимиром Путиным, а теперь шокированы.
«Возвращение русского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешнем положении не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что отказалась прислушаться к голосу правды. Этот голос звучит из Польши уже много лет», - отметил Моравецкий.
Он рассказал, что механизмом, защищающим ЕС от тирании большинства, является принцип единогласия, поиск компромисса между странами.
«Политическая практика показывает, что немецкие и французские голоса имеют первостепенное значение. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и де-факто олигархией, в которой власть находится в руках сильнейших», - подчеркнул он.
Польский премьер предложил представить, что было бы, если бы в последние годы Европа всегда действовала так, как хотела Германия.
«Если бы вся Европа поставляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война бы давно закончилась. И это была бы абсолютная победа России. Что же касается Европы, то она оказалась бы накануне очередной войны. Поскольку Россия, ободренная слабостью своих противников, продолжала бы наступление», - отметил Моравецкий.
Также он отметил, что если Европа последовала за Германией, «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были бы запущены много месяцев назад. Зависимость Европы от российского газа, который Путин использует как инструмент против всего континента, будет почти необратимой.