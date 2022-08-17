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Монгольская компания будет оказывать услуги по перевозке пассажиров по маршруту Өлгий — Нур-Султан

CentralAsia (MNG) -  Компания «Цэнгэл Транс» аймака Баян-Өлгий, Монголия с 20 августа начнет оказание услуг по межгосударственным пассажирским перевозкам из города Өлгий в столицу Казахстана Нур-Султан.

Что касается компании, то до 2021 года она оказывала услуги по перевозке пассажиров по маршруту Өлгий — Нур-Султан — Караганд, но в связи с закрытием границ в связи с пандемией услуги по указанному маршруту временно приостановлены.

Однако, согласно разрешению властей двух стран, с этой недели возобновляется межгосударственное пассажирское сообщение.

Автобус Өлгий — Нур-Султан курсирует каждую среду и субботу, а стоимость билета составляет 140 000 тугриков (примерно $ 44).

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