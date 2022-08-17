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Узбекистан выдал Интерполу Анкары гражданина Турции

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники бюро Интерпола в Узбекистане в аэропорту Ташкента выдали коллегам из Турции гражданина, находившегося в международном розыске за совершение должностных преступлений.

Он разыскивался за совершение должностных преступлений, связанных с умышленным повреждением печатей и незаконным оборотом наркотических средств.

После удовлетворения Генеральной прокуратурой Узбекистана ходатайства об экстрадиции и прибытия группы сопровождения из Турции, задержанный был выдан представителям Национального центрального бюро Интерпола Анкары в международном аэропорту Ташкента.

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