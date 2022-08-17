В Афганистане фронт национального сопротивления сообщил о взятии в плен 40 талибов

CentralAsia (CA) - Фронт афганского национального сопротивления (FANR), возглавляемый Ахмадом Масудом, заявляет, что в Панджшере захвачены в плен десятки боевиков движения Талибан. Талибы назвали эти заявления «безосновательными».

15 августа на страничке Фронта национального сопротивления Афганистана появилось сообщение о том, что в ходе атаки на посты талибов, выставленных в Панджшерском ущелье, 5 талибов были убиты, многие ранены.

Сибгатулла Ахмади, пресс-секретарь этого движения, написал в Твиттере, что 40 талибов были захвачены в плен в долине Орзу в районе Аноб провинции Панджшер. Там же было опубликовано небольшое видео с этими пленными.

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امروز نیروهای دلیر و قهرمان کماندویی و قرارگاه های ما در سراسر پنجشیر عملیات های پر دست آورد داشتند. جزئیات را بعداً شریک خواهیم کرد.

ویدیو از اسیران گروه طالبان در دره‌ی آرزو‌ است. pic.twitter.com/I48gIsDRwN — Sibghatullah Ahmadi (@Sibghat_Ah) August 15, 2022

Ранее некоторые источники сообщали, что 25 членов группировки «Талибан» были убиты в ходе операции, проведенной в понедельник в Панджшере.

Однако государственное информационное агентство «Бохтар», подконтрольное талибам, со слов представителей этой группировки в Панджшере, «отрицает утверждения о захвате моджахедов Исламского Эмирата в этом регионе».

Боевые операции национального фронта сопротивления Афганистана в Панджшере пришлись на годовщину захвата Кабула талибами.

Помимо Панджшера, FANR атаковал в ночь с субботы на воскресенье позиции талибов в провинциях Кописо и Парван.

По последней информации, 16 сентября, на веб-сайте «Хашти Субх», силы Национального фронта сопротивления окружили талибские военные формирования в Ишкашимском районе провинции Тахор. О погибших и раненых в ходе боестолкновения на сайте не сообщается.

Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом уже год ведет боевые действия против талибов в ущельях Панджшер, части провинций Кописо, Баглан и Тахор.