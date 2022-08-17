В Казахстане опубликовали список погибших в январских событиях

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана 16 августа опубликовала список погибших в январских событиях. Список опубликован через семь месяцев после событий.

В списке Генпрокуратуры не указаны обстоятельства гибели людей, возраст и пол погибших.

Опубликованы фамилии 238 человек:

1. Абдикеев Х.

2. Абжапбаров С.

3. Абишева Б.

4. Абраев М.

5. Абрамов А.

6. Ағатай Н.

7. Ағызам Д.

8. Адылкан Ж.

9. Айтжан Д.

10. Айткулова Н.

11. Алданов С.

12. Алдашов А.

13. Алдомжаров Е.

14. Алмагамбетов Б.

15. Алмасов Н.

16. Алпамыс Н.

17. Альджанбаев Т.

18. Альжанбаев Ж.

19. Аманбек Д.

20. Амангелдиев М.

21. Аманов А.

22. Анафияев Ж.

23. Армединов Ш.

24. Арыстанкулов Т.

25. Арыстанов М.

26. Асилбеков Н.

27. Асхатбек Б.

28. Асылханов А.

29. Аубакиров К.

30. Аубакиров К.

31. Ахметов Н.

32. Ахтамов Р.

33. Аяз Е.

34. Базарбаев Б.

35. Базарбаев М.

36. Базарқұлов А.

37. Байжанов Е.

38. Байздрахманов Р.

39. Байкадамов Б.

40. Байтулаков К.

41. Байтханов Ж.

42. Бакқожа Ұ.

43. Балтабай А.

44. Барганаев Д.

45. Баталов Т.

46. Бегешов А.

47. Бейсекеев Ғ.

48. Бекбердиев А.

49. Бекболатов Н.

50. Бекен М.

51. Бекмуратов Е.

52. Бектурганов А.

53. Бектұрсын М.

54. Берекенов А.

55. Битаев С.

56. Битим М.

57. Биткембаев К.

58. Валиев А.

59. Гарифуллин А.

60. Даулетбаев Б.

61. Двенадцатов В.

62. Джолдыбаев К.

63. Джусупбаев С.

64. Донбаев И.

65. Дукенбаев Ж.

66. Егизбаев Б.

67. Ергеш А.

68. Ережепова Д.

69. Ержанов Е.

70. Есенжол Ж.

71. Етаева А.

72. Әділбай Д.

73. Әлиев А.

74. Әлімжан О.

75. Жағалбаев Ж.

76. Жагипаров Е.

77. Жакитов Ж.

78. Жанабергенов Г.

79. Жанат Д.

80. Жандар Б.

81. Жансеитов А.

82. Жапаров Н.

83. Жаракашов О.

84. Жотабаев Ж.

85. Жубаназаров Р.

86. Жумабаев Б.

87. Жунисов К.

88. Жүсіп Н.

89. Жұмабеков Р.

90. Жұпарбеков Д.

91. Загородников А.

92. Ибрагим оглы Л.

93. Ивашинников Р.

94. Избасов Б.

95. Измухаметов Н.

96. Ислам А.

97. Кабдинов А.

98. Кабдоллаев А.

99. Кадыров Т.

100. Казакбаев М.

101. Калиев Е.

102. Камбетов Р.

103. Канатбаев Е.

104. Капсаланов А.

105. Карменов Е.

106. Карпиленко А.

107. Каршибеков Т.

108. Катенов Б.

109. Кебекбаев Е.

110. Керимов С.

111. Ким М.

112. Ким С.

113. Койшманов Ж.

114. Кокузов Е.

115. Конысбай Б.

116. Копжанов А.

117. Копжасаров Н.

118. Коробер В.

119. Көбей К.

120. Крыкбаев Е.

121. Куатбаев Н.

122. Кулиманов Д.

123. Кулсултанова Г.

124. Кумисбаев А.

125. Купболганов А.

126. Кутлузаманов С.

127. Кучкаров З.

128. Кұрбанбек А.

129. Кыдырбеков Д.

130. Кылычбек С.

131. Қабылқанов Қ.

132. Қазыбай Н.

133. Қайсаров М.

134. Қали О.

135. Қалықұл Е.

136. Қанапия О.

137. Қанатбек Д.

138. Қансейіт Е.

139. Қарабазар Р.

140. Қасымжанов Н.

141. Қуат Р.

142. Құрбанбек Е.

143. Қыстаубаев С.

144. Лежанов С.

145. Махатай А.

146. Мелдехан А.

147. Мукашев А.

148. Мукашев А.

149. Мукашев Т.

150. Мукушев Е.

151. Мусабеков М.

152. Мусаев А.

153. Мухаметжанов Б.

154. Нагметжанов К.

155. Назаров С.

156. Науқанбай А.

157. Ниязбаев К.

158. Нугмаров К.

159. Нургалиев К.

160. Нургельдин Ф.

161. Нуркенов А.

162. Нұрдаулетов К.

163. Омаров А.

164. Омаров Ф.

165. Оналтаев Б.

166. Опушиев А.

167. Оразахын Н.

168. Оразғали А.

169. Орынбай Қ.

170. Оспан А.

171. Отепбаев Е.

172. Ошакбай Т.

173. Пирманов Д.

174. Пірзада Б.

175. Рахаев С.

176. Рахметкалиев Ж.

177. Рахметов Н.

178. Рахымжанов М.

179. Розыев Д.

180. Руза Б.

181. Руслан К.

182. Рысбеков Р.

183. Сабеков М.

184. Сагиндиков А.

185. Сагиндыкова Т.

186. Садыков А.

187. Сайдибакасов Е.

188. Сакенов М.

189. Салдаров С.

190. Санақбаев Б.

191. Сандыбаев М.

192. Сарсембаев Н.

193. Сейдахмет Е.

194. Сейдахметов М.

195. Сейдомаров Б.

196. Сейсембек Ж.

197. Сейткулов Н.

198. Серкебаев Т.

199. Сәйді Ж.

200. Скендір Е.

201. Сламбеков Р.

202. Смагамбетов Д.

203. Смаилканов Ғ.

204. Сочалин Д.

205. Сыбанқұлов М.

206. Сыдыкбай Е.

207. Сыдыков А.

208. Таласбаев К.

209. Таласбай Ш.

210. Тастанбеков Ш.

211. Тастемір Н.

212. Татенов Б.

213. Тезекбай С.

214. Темирқулов Ш.

215. Теңізбай Б.

216. Тлепов Н.

217. Тоқай Қ.

218. Толегенов Б.

219. Толегенов М.

220. Толенбек Б.

221. Төребек И.

222. Тұраров Н.

223. Тұяқбай Б.

224. Умаров Б.

225. Умиев А.

226. Усабаев Р.

227. Утегенова Ж.

228. Утекешов Е.

229. Ұлан Е.

230. Хаиров С.

231. Хайдаров Е.

232. Чертогов С.

233. Шаймерденов А.

234. Шарипбай Б.

235. Шойбеков М.

236. Шорманов Е.

237. Шурабеков Б.

238. Шынғысов Е.

5 июня, в день референдума, президент Казахстана Касым-Жомарт, выступая на избирательном участке, пообещал, что список погибших во время январских событий будет опубликован, однако не уточнил сроки.

«Очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй. Но есть и люди, которые не имели отношения к этим вылазкам против нашего государства. Мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем», — сказал тогда Токаев.

В конце июня Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что «личности всех 230 человек, погибших в результате январских беспорядков, установлены». Но в ведомстве также не уточнили, когда будет опубликован список.

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