В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ

CentralAsia (CA) - В Армении 17 и 18 августа объявлены днями траура после взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно обновленной информации МЧС Армении, из-за взрыва погибли 16 человек, личность одного человека до сих пор не установлена. Пропавшими без вести считаются 3 человека. 62 пострадавших были госпитализированы, 7 из них остаются в больнице.

Локализация пожара в ТЦ «Сурмалу» длилась более двух суток.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности.

14 августа в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники.