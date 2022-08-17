В Казахстане с августа подорожает электроэнергия

CentralAsia (KZ) - В сентябре казахстанцам выставят счета на электроэнергию за август уже по увеличенному тарифу. Об этом на брифинге в СЦК сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики Тимур Косымбаев.

«На сегодня Национальный банк установил коридор инфляции в пределах 8-10%. Мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже данного показателя. В данном направлении будет проведена работа по обеспечению баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущение резкого роста тарифов на коммунальные услуги будет продолжено во втором полугодии», – заверил Косымбаев.

Он отметил, что есть ряд факторов, которые влияют на повышение тарифов во втором полугодии:

сдерживание роста тарифов в рамках моратория;

рост стоимости стратегических товаров;

рост стоимости производства электроэнергии;

рост оптовых цен на газ;

мультипликативное влияние на другие сферы.

При этом тарифы не будут повышать резко. Найдут баланс между возможностями потребителей и интересами субъектов естественных монополий (СЕМ). Принятие тарифов – прозрачная процедура, отметил Тимур Косымбаев.

В свою очередь, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал о новой реформе в сфере электроэнергетики.

«Мы готовим концепцию развития электроэнергетики до 2035 года. К осени работу завершим и выйдем с адекватным хорошим предложением, в том числе по тарифам», – разъяснил Нурмаганбетов.

Он добавил, что по сравнению с соседними странами, в Казахстанек тарифы на электроэнергию невысокие, за исключением некоторых регионов.

«В целом, средний уровень тарифов недостаточен для того, чтобы обеспечить высокое качество электроснабжения. Необходимо модернизировать городские, сельские подстанции, сети, которые подводят к многоэтажкам, частным домам. Если у нас станции и национальные сети, в принципе, функционируют достаточно хорошо, то есть слой проблем в энергопередающих организациях. По специальным метрикам мы видим, что качество потребления снижается»,– заявил вице-министр.

Вице-министр заверил, что после повышения тарифа казахстанцы будут получать более качественные услуги.

2 августа Агентство по защите и развитию конкуренции страны сообщил, что собираются убрать дифференциацию тарифов при оплате электроэнергии, что неизбежно приведет к ее подорожанию.

Отмена дифференциации тарифов не будет происходить в одночасье по всей стране. Сначала будет запущен пилотный проект в 3 регионах страны – в Алматы, в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Реализовываться он будет в течение нескольких лет.

Так как проектом предполагается постепенное сравнивание тарифов между физическими лицами и юридическими, то стоит ожидать подорожания электроэнергии для рядовых граждан.

Ожидается, что в рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 300 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Стоит отметить, что это повышение не будет затрагивать малоимущие семьи.

Казахстанцы, которые являются получателями адресной жилищной помощи, будут платить за электричество по прежним тарифам, а разницу государство будет выплачивать самостоятельно.

В данный момент по-новому будут платить только жители 3 регионов страны. Остальных казахстанцев дифференциация тарифов на электроэнергию коснется только в 2023 году.

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