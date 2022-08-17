Путин учредил звание «Мать-героиня» с выплатой 1 млн рублей

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей. Получившим это звание будет полагаться единовременная выплата 1 млн руб. Об этом сообщается в указе президента.

Звание «Мать-героиня» войдет в список высших званий в России наравне со званиями «Герой России» и «Герой Труда».

Звание будет присваиваться не автоматически при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах, сказано в документе.

Кроме того, при награждении медалью ордена «Родительская слава» один из награжденных родителей (либо усыновителей) получит 200 тыс. руб.

Орден «Родительская слава» учредили в России в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей. Медаль ордена «Родительская слава» была учреждена в 2010 году. Ее вручают родителям и усыновителям четырех и более детей.

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году. Звание одновременно с награждением орденом присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орденом были награждены больше 400 тыс. женщин.

Содержащиеся в указе нововведения Путин предложил более 2 месяцев назад — 1 июня, в День защиты детей. Президент указал, что звание «Мать-героиня» присваивалось еще во времена СССР, а в наши дни постепенно возрождаются «традиции большой, многодетной семьи». «На тех, кто воспитан в многодетной семье, как правило, действительно можно положиться. Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну», — считает Путин.

В июне Путин назвал демографическую ситуацию в России «крайне сложной», призвав принять меры «кардинального характера». Решения должны соответствовать «масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся», призывал он.

За первые 6 месяцев 2022 года в России родилось на 6,3% меньше детей, чем за аналогичный период годом ранее (минус 42,9 тыс.), следует из данных Росстата. Темпы снижения абсолютного числа рождений замедлялись с 2019 года — тогда в первом полугодии снижение достигло 8,1%, в первом полугодии 2020-го количество новорожденных сократилось на 5,4%, в январе—июне 2021-го — на 0,4%. В июне 2022 года спад рождаемости оказался особенно глубоким — минус 9,6% к июню предыдущего года.