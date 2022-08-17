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Экономист ЦБ Монголии получил награду за выдающиеся исследования от AAEA

CentralAsia (MNG) -  Публикация исследователя и экономиста Банка Монголии (ЦБ Монголии) Болдбаатар Мөнхнасан под названием «Ставка аренды сельскохозяйственных угодий: имеет ли значение органическая сертификация?» (в соавторстве с Джозефом П. Янзеном и Кейт Бинзен Фуллер) получила награду «Выдающееся исследование» от Ассоциации сельскохозяйственной и прикладной экономики (AAEA) в 2022 году.

Ассоциация сельскохозяйственной и прикладной экономики (The Agricultural & Applied Economics Association - AAEA) является некоммерческой ассоциацией, обслуживающей профессиональные интересы членов, работающих в сельскохозяйственной и смежных областях прикладной экономики.

Члены AAEA работают в академических или государственных учреждениях, а также в промышленных и некоммерческих организациях и участвуют в различных учебных, исследовательских и информационно-просветительских мероприятиях. Их работа посвящена широкому кругу тем, таких как экономика сельского хозяйства, международное и сельское развитие, ресурсы и окружающая среда, продукты питания и потребительские вопросы, а также агробизнес.

AAEA является ведущей организацией по профессиональному развитию и распространению знаний в области сельского хозяйства, развития, окружающей среды, продуктов питания и потребителей, природных ресурсов, региональных, сельских и связанных с ними областей прикладной экономики и бизнеса.

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