В Казахстане за сутки выявили 1104 случая COVID
- Азия и мир, общество
- 11:26, 17 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 236;
в Карагандинской области – 137;
в ЗКО – 105;
в городе Алматы – 88;
в Костанайской области – 85;
в Акмолинской области – 78;
в Павлодарской области – 71;
в Актюбинской области – 61;
в СКО – 49;
в ВКО – 31;
в ВКО – 31;
в Мангистауской области – 31;
в Жетысуской области — 29;
в Атырауской области – 27;
в Кызылординской области – 27;
в Абайской области – 12;
в городе Шымкент – 11;
в Туркестанской области – 10;
в Алматинской области – 6;
в Жамбылской области – 6;
в Улытауской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 379 791 случай.
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