экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявили 1104 случая COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 236;

в Карагандинской области – 137;

в ЗКО – 105;

в городе Алматы – 88;

в Костанайской области – 85;

в Акмолинской области – 78;

в Павлодарской области – 71;

в Актюбинской области – 61;

в СКО – 49;

в ВКО – 31;

в ВКО – 31;

в Мангистауской области – 31;

в Жетысуской области — 29;

в Атырауской области – 27;

в Кызылординской области – 27;

в Абайской области – 12;

в городе Шымкент – 11;

в Туркестанской области – 10;

в Алматинской области – 6;

в Жамбылской области – 6;

в Улытауской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 379 791 случай.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане с августа подорожает электроэнергия
  • ISW: Российские войска продолжают наступательные операции в Донецке (карта военных действий в Украине)
  • Представительство ООН в Монголии проведет День открытых дверей ЦУР в сентябре


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com