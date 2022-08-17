Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара Турции по Сирии

CentralAsia (CA) - Трое военных Сирии (САР) погибли и еще шесть получили ранения в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по военным объектам около сирийской провинции Алеппо. Об этом передает Sana со ссылкой на минобороны Сирии.

«Военная авиация Турции сегодня после обеда нанесла удары по некоторым военным объектам в окрестностях Алеппо, что привело к гибели трех военнослужащих и ранению еще шестерых», — говорится в сообщении.

Ситуация в районе турецко-сирийской границы остается напряженной уже несколько месяцев. С мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает провести очередную военную операцию в Сирии, чтобы создать зону безопасности на границе. В свою очередь Сирия перебросила на север страны воинские подкрепления и бронетехнику для отражения возможной турецкой атаки.