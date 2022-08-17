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Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря

CentralAsia (CA) -  Власти КНДР в среду, 17 августа, запустили две ракеты в сторону Желтого моря. Об этом сообщает агентство Yonhap

Сообщается, что запуск приурочен к 100 дням правления Юн Сок Ёля на должности президента Республики Корея и стал своеобразным ответом на старт совместных учений Южной Кореи и США.

«Сегодня утром Северная Корея обнаружила две крылатые ракеты, выпущенные из Ончхона в провинции Южный Пхёнан в Западное (Желтое) море», — приводит агентство слова одного из южнокорейских военачальников.

Yonhap также указало на то, что крылатые ракеты не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН, но представляют большую угрозу благодаря своей способности наносить высокоточные удары на большой дальности.

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