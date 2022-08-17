Монголия начала вводить свою национальную электронную почту

Л.Энх-Амгалан

CentralAsia (MNG) - Исполняющий обязанности министра Министерства электронного развития и коммуникации Л. Энх-Амгалан сообщил на сегодняшней пресс-конференции по представлению решения заседания Кабинета Министров о том, что ведомство приступило к внедрению своей национальной электронной почты в Монголии.

Национальная электронная почта открыта для всех старше 16 лет через систему e-Mongolia. Считается, что таким образом граждане смогут напрямую взаимодействовать с правительством. Например, гражданам, у которых истек срок действия загранпаспорта, по электронной почте будет отправлено напоминание «Срок действия вашего заграничного паспорта истек». Кроме того, напоминания будут отправлены, когда истечет срок действия удостоверения личности, придет время платить налоги или когда истечет срок действия лицензии на ведение бизнеса.

Министр Л.Энх-Амгалан сказал: «С созданием национальной электронной почты граждане имеют возможность отправлять необходимую информацию и предложения в электронном виде и получать ответы вместо того, чтобы ждать у дверей министерства и ведомства. В настоящее время в е-Mongolia интегрировано около 680 государственных услуг, а также интегрируются услуги местных органов власти. Мы регистрируем детский сад через e-Mongolia. Регистрация в школу также будет осуществляться онлайн».

Согласно закону о прозрачности публичной информации, запрещено использование личной информации без информирования человека. Поэтому информация о том, какая государственная организация использовала информацию гражданина, также будет отправлена ​​на адрес электронной почты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения