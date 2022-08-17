Продолжается цифровизация всех видов услуг, оказываемых жителям города Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с национальными ИТ-компаниями начат проект «Один мозг — интегрированная система» для создания умного города, близкого к горожанам и удобного для государственных служб столицы.

В рамках проекта реализовано 19 типов проектов, таких как умный общественный транспорт, парковки, умные колодцы, цифровизация медицинских операций на всех уровнях, интегрированная система палатных наблюдателей, онлайн-бизнес-центр, интеллектуальная дорожно-транспортная система, светофоры и комплексные система регулирования дорожного движения внедрена национальными технологическими компаниями, разрабатывают монгольские инженеры.

«Из общего числа 579 видов услуг, оказываемых гражданам столичными государственными и административными учреждениями, 131 переведен в электронную форму, а остальные 448 — в традиционную форму. Эти услуги могут быть полностью оцифрованы. Государственные служащие тратят около 4406 часов на оказание услуг в традиционной форме. Выполнение доходов и платежей бюджета снижается с каждым годом. Плата за вывоз мусора взимается с 55% всех домохозяйств, а 45% не платят. Цифровой переход позволит полностью централизовать платежи, сборы и доходы, сократив расходы. Это улучшит контроль за общественным транспортом и сократит дотации, предусмотренные бюджетом», — Г.Лхамсүрэн, председатель Совета директоров АО «Ай Си Ти групп».

Из 11 проектов, запланированных к реализации в этом году, реализуются столбы автоматизации освещения, киоски школы и Центра семейного здоровья, 92 тысячи ученических билетов, системы «умных колодцев». Например, «Интегрированная система здравоохранения» внедрена в 7 семейных больницах. Внедрив единое приложение для учителей и родителей, вы сможете узнать о том, какие уроки и домашние задания выполнил ваш ребенок, а также получить информацию о том, куда ребенок едет на автобусе.

Губернатор столицы и мэр города Улан-Батора Д. Сумьяабазар заявил по этому поводу, что столица поддержит развитие проекта «Один мозг — интегрированная система». Электронный переход должен осуществляться без потери времени. «Мы верим в нашу национальную компанию и молодых инженеров, которые стремятся создать умный Улан-Батор», — сообщили в столичном отделе по связям с общественностью образования и науки.

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