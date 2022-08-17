Президент Узбекистана отбыл в Медину

CentralAsia (UZ) - По приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, сегодня утром, 17 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в эту страну с государственным визитом.

Первым пунктом программы пребывания в Королевстве станет посещение священного для всего мусульманского мира города Медины, сообщила пресс-служба главы государства.

Во второй половине дня глава государства прибудет в город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.