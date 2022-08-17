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Президент Турции 18 августа с однодневным визитом посетит Львов

CentralAsia (CA) -  Президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетит Львов с однодневным рабочим визитом. Об этом пишет турецкое издание CNN Turk со ссылкой на заявление управления коммуникаций главы государства.

Согласно заявлению Управления коммуникаций президента, во время встреч президента Эрдогана со своим украинским коллегой будут обсуждаться аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

В ходе визита также предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В ходе этой встречи будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для прекращения военных действий в Украине дипломатическим путем и развитию деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.

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