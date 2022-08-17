Таджикистан и Россия возобновили железнодорожное сообщение после 2 лет перерыва

CentralAsia (TJ) - После более чем двухлетнего перерыва из Таджикистана в Россию 16 августа отправился первый пассажирский поезд.

Поезд отправился из Куляба в 00:30 минут и прибыл в Душанбе в 8 утра.

Город Волгоград расположен на правом берегу Волги в 980 км к юго-востоку от Москвы. Путь пассажирских поездов из таджикских городов пролегает через города Узбекистана и Казахстана, а границу с Россией состав пересекает в Астраханской области. В отличие от прошлых лет поезда территорию Туркменистана пересекать не будут.

В Волгоград запланированы еще два поезда - из Душанбе на 27 августа и из Худжанда на 7 сентября, ГУП «Железные дороги Таджикистана» согласовало с властями Узбекистана, Казахстана и РФ вопрос о продаже железнодорожных билетов cо скидкой. Так, билет на поезд маршрута Душанбе-Волгоград стоит 1300, вместо ранее объявленных 1500 сомони.

Ранее в Минтрансе Таджикистана сообщили, что поезда из Куляба в Волгоград будут отправляться по вторникам и прибывать на станцию Волгоград-1 по пятницам, а из Волгограда по пятницам и прибывать в Куляб по понедельникам.

Поезд маршрута Душанбе-Волгоград будет отправляться по субботам, а Волгоград-Душанбе по вторникам, а из Худжанда в Волгоград и обратно - по средам и по субботам, соответственно.

Движение поездов между Таджикистаном и Россией возобновлено в то время, когда резко подскочила стоимость авиабилетов на рейсы в российские города. Запуск поездов между Таджикистаном и Россией - хорошая новость для сотен и тысяч мигрантов, так как раньше из-за дороговизны авиабилетов многие мигранты добирались до России поездом. Последний поезд из России в Таджикистан отправился весной 2020 года. 16 марта железнодорожное и автомобильное движение между РФ и Таджикистаном было временно прекращено из-за пандемии коронавируса.

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