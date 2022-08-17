В Узбекистане выявлено 19 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:32, 17 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 17 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 605. В течение прошедших суток зафиксировано 19 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (11), Ташкентской области (5) и по 1 новому случаю в Наманганской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан.
За день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241268).
На лечении находятся 700 больных COVID-19.
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