В Узбекистане выявлено 19 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 17 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 605. В течение прошедших суток зафиксировано 19 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (11), Ташкентской области (5) и по 1 новому случаю в Наманганской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан.

За день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241268).

На лечении находятся 700 больных COVID-19.