The Washington Post: В Париже собака заразилась оспой обезьян от людей

CentralAsia (CA) - В Париже зарегистрирован первый предполагаемый случай заражения собаки вирусом оспы обезьян. Об этом сообщает The Washington Post.

Оспой обезьян заразилась четырехлетняя левретка. Сначала симптомы болезни появились у ее хозяев, а спустя 12 дней идентичные проявления заметили и у собаки. У нее появились раздражения на коже и слизистых оболочках, гнойники на животе.

Хозяева собаки признались, что позволяли ей спать с ними на кровати. При этом они ограничивали контакты питомца с другими животными и людьми после того, как заболели

В отчете, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, Льюис призвала изолировать домашних животных от членов семьи, которые могут быть заражены вирусом. Она добавила, что пока неизвестно, может ли собака являться переносчиком оспы обезьян.

Исследователи призвали к дальнейшему изучению вторичной передачи вируса через домашних животных.