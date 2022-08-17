Бразильские депутаты призвали Узбекистан открыть посольство в их стране

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана Жавлон Вахабов в ходе своего визита в Бразилию провел отдельные переговоры с представителями Палаты депутатов Национального конгресса Сорайя Сантос, Луизой Канциани, Педро Вилелой и Рубенсом Буэно, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встреч обсуждены приоритеты страны на ближайшую и среднесрочную перспективу, в том числе вопросы расширения взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей с Бразилией.

Президент Комитета по иностранным делам и обороне Педро Вилела призвал Узбекистан открыть посольство в Бразилии и еще больше расширить наши дипломатические отношения. По его словам, парламент находится в постоянном тесном контакте с Министерством иностранных дел, и принимаются совместные решения по вопросам международного сотрудничества.

По словам бразильских парламентариев, сторонам следует провести целенаправленные переговоры в таких областях, как выращивание сои, экспорт мяса, переработка хлопка, производство, туризм и воздушное сообщение.

По итогам проведенных встреч с депутатами была достигнута договоренность об организации ознакомительной онлайн-встречи между парламентариями двух стран и обсуждении перспектив развития взаимовыгодных связей.