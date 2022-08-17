Жара в Китае побила рекорд 1961 года по продолжительности

CentralAsia (CA) - Установившаяся этим летом в ряде регионов Китая аномальная жара стала самой продолжительной с 1961 года и продолжает усиливаться. Об этом сообщает издание Hangzhou, со ссылкой на Центральное метеорологическое управление КНР.

По данным китайских синоптиков, к 15 августа жаркая погода в Китае продлилась в общей сложности 64 дня. Это превысило рекорд лета 1961 года, когда такие температурные режимы продлились в общей сложности 62 дня.

«Комплексный анализ показывает, что нынешняя жара может продолжиться, а ее интенсивность усилится», - сказано в сообщении управления.

По числу метеостанций, где температура превысила 40 градусов Цельсия, нынешнее лето также обновило рекорд - 262. На многих из них были зафиксированы самые высокие показатели за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд - 187 метеостанций с температурой выше 40 градусов Цельсия - был поставлен летом 2013 года.

Уже шестой день подряд Центральное метеорологическое управление КНР вводит наивысший, красный, уровень опасности в целом ряде регионов из-за аномальной жары. Предполагается, что в среду столбик термометра поднимется до 39-40 градусов по Цельсию в ряде районов провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Сычуань, Гуйчжоу, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также в городах Шанхай и Чунцин.

В отдельных районах бассейна реки Янцзы уже больше 20 дней подряд не было осадков, а число дней с экстремально высокой температурой воздуха превысило 30. В провинциях Сычуань, Хубэй, Хунань, Аньхой и Цзянси, а также в городе Чунцин жара нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, порядка 830 тыс. человек испытывают трудности с доступом к питьевой воде