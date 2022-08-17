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В России растет заболеваемость коронавирусом — более 33 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки впервые с 20 марта выявили более 30 000 новых случаев заражения коронавирусом — 33 106. Об этом 17 августа передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 964 246.

Днем ранее число выявленных случаев составило 23 909.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (10 241), в Петербурге (3881) и Московской области (1968). Меньше всего — в Ненецком округе (2 случая), Магаданской области (11 случаев) и в Ингушетии (13 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3167. За этот же период 22 680 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 194 750.

За сутки умерли 63 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 300 человек.

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