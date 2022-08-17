В Москве журналиста допросили по делу о вымогательстве у Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского после обыска в квартире доставили во вторник в Следственный комитет для допроса. Адвокат журналиста сообщал, что возбуждено дело по статьям о клевете и вымогательстве.

По словам самого Сперанского, речь идет об уголовном деле о вымогательстве у одного из богатейших россиян Алишера Усманова и у одного из самых богатых казахстанцев Кенеса Ракишева.

В ходе обыска у журналиста изъяли телефон, флешки и компьютер. Кроме того, полицейские отказали Сперанскому в просьбе вызвать скорую помощь для беременной жены и не разрешили связаться с редакцией "Московского комсомольца" или адвокатом.

Позже проект «ОВД-Инфо» сообщил, что Сперанского отпустили. Никаких ограничений на него не накладывали, он находится в статусе свидетеля.

В разговоре с телеграм-каналом Baza журналист заявил, что следователь спрашивал его только о возможной связи с анонимным телеграм-каналом «ВЧК-ОГПУ». У канала более 400 тысяч подписчиков. Там часто публикуются основанные на сообщениях источников посты о действиях российских спецслужб. Сперанский пишет на криминальную и правовую тематику, в том числе о спецслужбах.

На прошлой неделе в Москве были арестованы на два месяца сразу шестеро администраторов крупных телеграм-каналов: трое по обвинению в вымогательстве у государственного Промсвязьбанка и трое по делу о мошенничестве.

Уроженец Узбекистана Алишер Усманов занимает 7-е место в списке богатейших людей России по версии российской версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд. По оценке издания, за год миллиардер потерял почти 7 миллиардов долларов капитала.

Кенес Ракишев занимает 9-е место в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии казахстанского Forbes. Его состояние издание оценивает в $960 миллионов.