Инфляция в Британии побила рекорд 1962 года

CentralAsia (CA) - Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 % в годовом выражении, сообщает Reuters.

По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7 %. Нынешний результат стал самым высоким с 1982 года. За текущий год уже было побито несколько рекордов, державшихся на протяжении последних десятилетий.

При этом экономисты прогнозировали рост инфляции до 9,8 %. Специалисты отмечают, что рост цен особенно чувствителен в условиях продолжающегося в стране кризиса стоимости жизни, и ожидают дальнейшего снижения реальных доходов домохозяйств.

Продовольственная инфляция оказалась еще выше и составила 12,3 % в годовом выражении, что является самым высоким показателем с марта 1981 года.

В начале августа Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,5 % пункта, до 1,75 % что стало первым подобным действием с 1995.