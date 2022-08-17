В Украине из школьной программы исключили русский язык

CentralAsia (CA) - В Украине русский язык и литература были исключены из школьной программы, за исключением произведений уроженцев Украины Николая Гоголя, Владимира Короленко и Михаила Булгакова.

Кроме того, министерство пересмотрело содержание учебных программ общеобразовательных школ по истории Украины 20-го и начала 21-го веков.

В обновленных программах СССР представлен как «имперское правительство, узурпировавшее суверенитет УССР» и как страна, «проводившая политику русификации».

При изучении истории ХХ века акцент делается на борьбе украинцев против «колонизации».

В содержании учебной программы предмета «Защита Украины» усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, к медицинской помощи и гражданской защите.

Программы предметов «Зарубежная литература», «Литература (молдавская и зарубежная/румынская и зарубежная/венгерская и зарубежная)» изменены в части изучения произведений русских и белорусских писателей. Из содержания программ изъяты произведения русских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

Согласно обновленной программе предмета «Зарубежная литература» вместо русских, будет изучать творчество таких писателей, как Жан де Лафонтен, А. Генри, Анна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Э. Шмитт, Йозеф Рот, А. Гранах. В программу вместо произведений русских поэтов включены шедевры мировой лирики. В школьном курсе «Зарубежная литература» будут изучаться произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной – Гоголя, Короленко (по выбору учителя), произведение М. Булгакова «Собачье сердце» (произведение изучается по выбору учащихся и учителя).

В списке произведений для дополнительного чтения оставлено для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова (12 стульев) и А. Кузнецова (Бабий Яр).