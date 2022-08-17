Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $28,1 млрд

CentralAsia (UZ) - За семь месяцев этого года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $28,1 млрд, сообщает Госкомстат республики.

По данным статистического ведомства, по сравнению с тем же периодом 2021 года общий объем экспорта и импорта увеличился на $6,3 млрд.

Экспорт за семь месяцев достиг отметки $11,3 млрд (продукция — $3,3 млрд, услуги — $2 млрд), тогда как объем импорта — $16,8 млрд (продукция — $15,4 млрд, услуги — $1,4 млрд).

Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз занял лидирующую позицию среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. На долю организации приходится 30,4% внешнего товарооборота страны.

Товарооборот государств ЕАЭС и Узбекистана вырос практически на треть и превысил $11,6 млрд. За первые 5 месяцев 2022 года оборот внешней торговли товарами и услугами ЕАЭС и Узбекистана уже увеличился к аналогичному периоду 2021 года на 26% и составил $5,6 млрд.