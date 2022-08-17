До взрыва в ТЦ Еревана находилось 4 тонны взрывоопасных веществ

CentralAsia (CA) - Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на территории ТЦ «Сурмалу».

По предварительным оценкам, до взрыва в торговом центре находилось 4 тонны взрывоопасных веществ. Об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян, передает Арменпресс.

По его словам, после окончания поисково-спасательных работ будет обсуждаться вопрос демонтажа оставшейся части здания.

На вопрос, могут ли еще быть взрывоопасные материалы в подвале или складских помещениях, министр сказал, что 50-60% территории уже очищено и если бы такие материалы были, то они были бы уже обнаружены.

14 августа в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники.

Число пострадавших достигло до 62 человек и 16 погибли. 17 и 18 августа в стране объявлены днями траура.