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Разрывы боеприпасов в Крыму прекратились

CentralAsia (CA) -  Разрывы на месте детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма к утру 17 августа практически прекратились, сообщил «Интерфаксу» глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.

«Вроде, более-менее все нормально, единичное что-то (разрывы) утром было. Пока еще работают саперы», - сказал Карпец.

16 августа в Джанкойском районе, близ села Майское, произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали 2 человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы более 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны назвали произошедшее диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.

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