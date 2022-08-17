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Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции, сообщил Белый дом.

Закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.

Так, семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более 1 тыс. долларов в год. Американцы смогут получить скидки или налоговые льготы на покупку тепловых насосов или установку солнечных батарей, что позволит им сберечь до 750 долларов в год. А льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей помогут сэкономить до 950 долларов в год. Кроме того, вводится 15-процентный минимальный налог на прибыль корпораций.

В середине августа палата представителей конгресса США приняла законопроект, который подразумевает выделение 430 млрд долларов на здравоохранение, борьбу с изменением климата и снижение инфляции. За проект закона, получивший название «Закон о снижении инфляции», проголосовали 220 человек, против выступили 207 конгрессменов: его поддержали все демократы, а все республиканцы выступили против. До этого инициативу утвердил сенат.

В марте индекс потребительских цен — главный показатель инфляции в США — вырос на 8,5%, что стало самым высоким уровнем с 1981 года. В июне потребительские цены взлетели на 9,1%, обновив максимум почти за 41 год. После этого инфляция замедлилась.

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