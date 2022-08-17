Украина анонсировала новую военную помощь от США

CentralAsia (CA) - США предоставят новую военную помощь Украине, анонсировал глава Минобороны республики Алексей Резников в своем Twitter.

Он рассказал о беседе с американским министром обороны Ллойдом Остином. «Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути укрепления возможностей украинской армии. Скоро придет больше помощи США в области безопасности», — написал глава ведомства.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает.

Общая сумма военной помощи Украине с начала работы администрации Джо Байдена составляет примерно 8,7 млрд долларов.