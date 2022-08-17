экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане на Туракурганской ТЭС произошла аварийная остановка

CentralAsia (UZ) -  В Наманганской области неизвестные лица, проводившие без соответствующего согласования земельные работы, повредили магистральную линию газового трубопровода, принадлежащего АО «Узтрангаз». Это привело к перебоям в электроснабжении.

Данный трубопровод обеспечивал топливом Туракурганскую ТЭС. Произошедшее привело к вынужденной аварийной остановке Туракурганской электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В настоящее время принимаются все меры по устранению неполадок, а также подключению резервных мощностей для энергоснабжения.

Принимая во внимание необходимость определенного времени для проведения работ по подключению резервных блоков на других электростанциях, в регионах могут наблюдаться отдельные случаи перебоев в электроснабжении, говорится в сообщении.

По данному факту ведётся расследование.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан занял 104-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности
  • Президент Узбекистана отбыл в Медину
  • Жара в Китае побила рекорд 1961 года по продолжительности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com