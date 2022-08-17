В Узбекистане на Туракурганской ТЭС произошла аварийная остановка

- Узбекистан, происшествия
- 16:49, 17 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Наманганской области неизвестные лица, проводившие без соответствующего согласования земельные работы, повредили магистральную линию газового трубопровода, принадлежащего АО «Узтрангаз». Это привело к перебоям в электроснабжении.
Данный трубопровод обеспечивал топливом Туракурганскую ТЭС. Произошедшее привело к вынужденной аварийной остановке Туракурганской электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В настоящее время принимаются все меры по устранению неполадок, а также подключению резервных мощностей для энергоснабжения.
Принимая во внимание необходимость определенного времени для проведения работ по подключению резервных блоков на других электростанциях, в регионах могут наблюдаться отдельные случаи перебоев в электроснабжении, говорится в сообщении.
По данному факту ведётся расследование.