В Узбекистане на Туракурганской ТЭС произошла аварийная остановка

CentralAsia (UZ) - В Наманганской области неизвестные лица, проводившие без соответствующего согласования земельные работы, повредили магистральную линию газового трубопровода, принадлежащего АО «Узтрангаз». Это привело к перебоям в электроснабжении.

Данный трубопровод обеспечивал топливом Туракурганскую ТЭС. Произошедшее привело к вынужденной аварийной остановке Туракурганской электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В настоящее время принимаются все меры по устранению неполадок, а также подключению резервных мощностей для энергоснабжения.

Принимая во внимание необходимость определенного времени для проведения работ по подключению резервных блоков на других электростанциях, в регионах могут наблюдаться отдельные случаи перебоев в электроснабжении, говорится в сообщении.

По данному факту ведётся расследование.