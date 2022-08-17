Рекомендательный масочный режим возвращают в 6 регионах России
- Азия и мир, общество
- 17:24, 17 августа 2022
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CentralAsia (CA) - На фоне увеличения суточного прироста заболевших COVID-19 в России в некоторых регионах страны вернули рекомендательный масочный режим, передает оперативный штаб.
Сейчас он действует в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.
Уровень заболеваемости в регионах по данным оперативного штаба:
- Красноярский край — 613 за сутки (всего — 373 516);
- Новосибирская область — 249 за сутки (всего —264 285);
- Дагестан — 127 за сутки (всего — 95 197);
- Вологодская область — 110 за сутки (всего —194 682);
- Татарстан — 97 за сутки (всего — 155 083);
- Горный Алтай — 80 за сутки (всего — 36 035);
- Вологодская область — 110 за сутки (всего —194 682);
Сегодня, 17 августа, выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом — на 38,4% больше, чем накануне. Это максимальный показатель суточной заболеваемости с 20 марта.
Также Бурятия первой из регионов России вернул обязательный масочный режим в общественных местах.
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