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Рекомендательный масочный режим возвращают в 6 регионах России

CentralAsia (CA) -  На фоне увеличения суточного прироста заболевших COVID-19 в России в некоторых регионах страны вернули рекомендательный масочный режим, передает оперативный штаб.

Сейчас он действует в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.

Уровень заболеваемости в регионах по данным оперативного штаба:

  • Красноярский край — 613 за сутки (всего — 373 516);
  • Новосибирская область — 249 за сутки (всего —264 285);
  • Дагестан — 127 за сутки (всего — 95 197);
  • Вологодская область — 110 за сутки (всего —194 682);
  • Татарстан — 97 за сутки (всего — 155 083);
  • Горный Алтай — 80 за сутки (всего — 36 035);
  • Вологодская область — 110 за сутки (всего —194 682);

Сегодня, 17 августа, выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом — на 38,4% больше, чем накануне. Это максимальный показатель суточной заболеваемости с 20 марта.

Также Бурятия первой из регионов России вернул обязательный масочный режим в общественных местах.

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