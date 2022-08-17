Узбекистан и Саудовская Аравия подписали 10 инвестиционных сделок почти на $12 млрд

- Узбекистан, общество
- 17:38, 17 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Саудовская Аравия подписала с Узбекистаном 10 инвестиционных сделок на сумму 45 млрд риалов (11,99 млрд долларов), сообщило в среду государственное телевидение Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.
Государственное телевидение не предоставило дополнительных подробностей о характере сделок.
Как сообщалось ранее, 17 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом.
Первым пунктом программы пребывания в Королевстве стало посещение Медины. Во второй половине дня глава государства должен прибыть в Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.
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