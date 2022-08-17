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Шавкат Мирзиёев прибыл в Медину (видео)

CentralAsia (UZ) -  Шавкат Мирзиёев 17 августа прибыл в священный город Медину, с которого начинается программа государственного визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдулазиза главу государства встретили руководители провинции Медина.

После короткой беседы Шавкат Мирзиёев отбыл в Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка, являющуюся одной из главных мусульманских святынь.

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