Шавкат Мирзиёев прибыл в Медину (видео)

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев 17 августа прибыл в священный город Медину, с которого начинается программа государственного визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдулазиза главу государства встретили руководители провинции Медина.

После короткой беседы Шавкат Мирзиёев отбыл в Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка, являющуюся одной из главных мусульманских святынь.