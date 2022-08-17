Израиль и Турция восстановили дипломатические отношения

CentralAsia (CA) -

Премьер Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы, сообщила канцелярия израильского премьера.

Премьер Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы, сообщила канцелярия израильского премьера.

Премьер Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы, сообщила канцелярия израильского премьера.

«После телефонного разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», — говорится в заявлении. Контакты велись по линии МИДов.

Лапид назвал восстановление отношений Израиля и Турции «важным активом для региональной стабильности и очень важным в экономическом плане для граждан Израиля». Он подчеркнул, что власти намерены и дальше «укреплять международный статус Израиля в мире».

Отношения между Израилем и Турцией были почти разорваны после атаки израильских вооруженных сил на корабль Mavi Marmara, доставлявший помощь в Сектор Газа. На Mavi Marmara высадились подразделения морской пехоты, после чего на борту судна произошел бой. В результате девять турецких граждан были убиты (один из них, как впоследствии выяснилось, имел и американский паспорт), а несколько военнослужащих Израиля получили ранения. Власти Израиля отказались приносить извинения за свои действия, обвинив при этом Турцию в поддержке терроризма.

Стороны затем не раз обменивались обвинениями. Эрдоган называл Израиль «государством-оккупантом» и «государством-террористом», а в израильском Минобороны обвиняли Анкару в приобретении нефти у «Исламского государства» (ИГИЛ, признано террористическим и запрещено в России). «Исламское государство» пользуется турецкими деньгами, полученными за нефть, уже очень, очень долгий период времени», — говорил занимавший тогда пост министра Моше Яалон.