Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал несколько указов об освобождении и новых назначениях в Национальном банке страны. Указами главы государства от должности заместителя председателя Национального банка освобождены Фирдавс Толибзода и Мохбону Накхатзода.

Другим указом президента Фирдавс Толибзода назначен первым заместителем главы Нацбанка стран. До этого первым заместителем председателя Нацбанка был Джамолиддин Нурализода, который был освобождён от должности более месяца назад.

Заместителями председателя главного банка страны также назначены Гулбахор Назири, Фируза Шарифзода и Алиджон Салимзода.

Также назначен новый начальник Государственной автомобильной инспекции МВД республики - им стал Сухроб Курбонзода.

Кроме этого, постановлениями правительства республики новыми заместителями министра внутренних дел Таджикистана назначены Акбар Насимзода и Абдурахмон Мубораккадамзода.

Постановлениями правительства также назначены начальники отделов внутренних дел в районах Восе, Сангвор, Мургаб и Варзоб.

Также от должности ректора Межгосударственного высшего образовательного учреждения «Российско-Таджикский (славянский) университет» в связи с переходом на другую работу освобожден Тохир Ходжазода. Новым главой этого вуза назначен Машраб Файзулло.

С формулировкой «в связи с переходом на другую работу» от должности директора телевидения «Наука и природа» освобожден Зинатуллох Исмоилзода. Вместо него назначен Саймукарам Шарифзода.

Другими правительственными постановлениями освобождены от должностей гендиректор ОАО «Шабакахои таксимоти барк» (Распределительные электросети) Умеджон Билолзода и замначальника Главного архивного управления Маъруф Абдулло.

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