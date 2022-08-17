Иран заявил о готовности увеличить своповый транзит туркменского газа

CentralAsia (TM) - Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым на “полях” прошедшей 15-16 августа в Авазе конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, посвященной развитию логистических маршрутов.

Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Иран и июне этого года.

Сафари предложил расширить торговые и экономические связи двух стран, рассказал, что Иран готов предоставить Туркменистану доступ к иранским портам в Бендер-Аббасе и Чехбехаре и высказал заинтересованность в транзите иранских товаров через территорию Туркменистана.

Замглавы иранского МИД также отметил возможность расширить сотрудничество Тегерана и Ашхабада в нефтегазовом секторе, включая своповый транзит туркменского газа в соседние страны.

Помимо этого, представитель Ирана заявил о необходимости снизить пошлины, снова открыть приграничный рынок Баджгиран, а также пограничный переход Парсесу в провинции Хорасан.

Мередов согласился с озвученными предложениями и поддержал развитие экономического сотрудничества между странами.

По сообщениям Tehran Times, Сафари таже встретился с вице-премьерами Туркменистана по вопросам сельского хозяйства Аннагелди Язмырадовым и по вопросам промышленности и энергетики Чарымыратом Пурчековым.

Иранский дипломат заявил о стремлении расширить экономическое сотрудничество и заявил о готовности Ирана поставлять в Туркменистан строительную продукцию, а также оказывать технические услуги в энергетическом секторе. В частности, иранские компании готовы проводить ремонтные работы на электростанциях.

«Пурчеков приветствовал эти предложения и подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в энергетическом и строительном секторах», – пишет издание.

С января 2022 года Туркменистан начал своповые поставки газа в Азербайджан через Иран. Согласно действующему соглашению, ежегодно таким образом экспортируется 1,5-2 миллиарда кубометров туркменского газа.

В июне министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Азербайджан предложил удвоить объемы этих поставок.

В январе 2017 года Туркменистан прекратил поставки газа в Иран из-за спора между «Туркменгазом» и Национальной иранской газовой компанией. В 2018 году стороны подали иски друг на друга в Международный арбитраж, который в 2020 году предположительно (ни одна из сторон не раскрыла окончательного решения) встал на сторону Туркменистана. Туркменская сторона требовала выплатить $1,8 млрд, которые Иран задолжал за поставки газа сверх нормы.

В октябре 2021 года стороны обсудили возможность возобновления поставок газа. Иранская сторона предложила погасить долг бартером, предоставляя инженерные и технические услуги в сферах разработки морских и наземных месторождений, очистки и переработки нефти и газа.

Позднее Джавад Оуджи рассказал, что долг будут погашать в том числе за счет дебиторской задолженности от экспорта иранского газа в Ирак. Вместе с тем чиновник снова предложил инженерно-технические услуги иранских компаний по разработке нефтегазовых месторождений, строительству нефтехимических установок и нефтеперерабатывающих заводов.