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Войска Индии, Китая и Монголии примут участие в российских военных учениях «Восток-2022»

CentralAsia (MNG) -  Министерство обороны Китая в среду подтвердило, что войска Народно-освободительной армии (НОАК) отправятся в Россию для участия в военных учениях вместе с Индией, Таджикистаном, Монголией и другими странами, которые должны состояться в конце этого месяца.

Учения «Восток-2022» — первые крупные учения такого рода, проводимые Россией после ее вторжения в Украину в феврале, — пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах в Восточном военном округе России, сообщило в прошлом месяце Минобороны России.

Министерство обороны Китая в своем заявлении подтвердило, что направит войска для участия в учениях, добавив, что «также будут участвовать Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и другие страны».

Участие Индии и Китая в учениях «Восток-2022» происходит на фоне сохраняющейся напряженности на границе в Восточном Ладакхе. Остается неясным, будут ли индийские и китайские войска присутствовать вместе или они будут участвовать в разных учениях, которые будут распределены по 13 различным полигонам.

Индийские и китайские войска остаются в противостоянии, которое длится более двух лет вдоль линии фактического контроля (ЛФК) в Восточном Ладакхе после нарушений НОАК в апреле 2020 года. В некоторых районах вдоль ЛФК, но переговоры о восстановлении статус-кво в оставшихся областях трения, таких как Хот-Спрингс, Демчок и Депсанг, продвигаются медленно, — пишет The Hindu.

В заявлении Минобороны Китая добавлено, предположительно имея в виду геополитическую ситуацию после вторжения в Украину, что учения «не имели отношения к текущей международной и региональной ситуации» и были направлены на «углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц». , повышая уровень стратегической координации всех участвующих сторон и повышая способность справляться с различными угрозами безопасности».

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