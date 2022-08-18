Знаменитый английский бренд Royal Enfield открыл свой филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) - Бренд «Royal Enfield», который вот уже 121 год непрерывно производит роскошные мотоциклы, 12 августа открыл свой официальный магазин в Монголии.

Знаменитый бренд отмечает открытие своего первого филиала в Монголии как «особое», и это важное событие укрепляет его позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, этот магазин является 143-м магазином в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Помимо различных роскошных мотоциклов марки Royal Enfield, бутик предлагает готовую одежду, оригинальные мотоаксессуары, услуги и запчасти.

На открытии магазина присутствовал Анудж Дуа, региональный бизнес-директор Азиатско-Тихоокеанского региона Royal Enfield.

На открытии основатель филиала в Монголии Хасбазар Ганхуяг сказал: «Наша долгосрочная цель — создать опыт, при котором наличие мотоцикла больше отличается от «продукта» для старых и новых пользователей. Мы продолжим инвестировать в усовершенствования послепродажного обслуживания, а также дополнительные услуги, чтобы объединить всех мотоциклистов и владельцев Royal Enfield для дальнейшего повышения уникальности события. Кроме того, учитывая конкурентную среду двухколесных транспортных средств в Монголии, мы докажем общественности, что можем обеспечить условия для поддержания отношений с соответствующими брендами».

Royal Enfield ‒ это индийская компания с британскими корнями по производству мотоциклов. Она выпускает модели старых мотоциклов, которые были очень популярны в своё время но, несмотря на это пользуются спросом и сейчас. Мотоциклы этой марки называют ещё «машинами времени».

История возникновения компании Royal Enfield старая, и началась она ещё в 19 веке. Её родиной является Британия. Всё началось с производства велосипедов, а закончилось всемирно известным брендом мотоциклов.

Попала эта компания в Индию в1954 году, поскольку в одном из индийских городов открылся завод по производству мотоциклов для индийской армии по лицензии компании Royal Enfield. На нём производили военные мотоциклы, которые характеризовались прочностью, надежностью и легкостью. Они не раз спасали жизнь военных в трудную минуту.

Завод процветает и сейчас, несмотря на то, что британская компания уже около 30 лет как обанкротилась. На нём производят гражданские и военные мотоциклы, сохранив их первоначальный вид.

Классические модели мотоциклов очень охотно раскупают на мировых рынках.

Мотоциклы компании Royal Enfield имеют вид 50 годов прошлого века. Только у некоторых присутствуют современные дисковые тормоза. Но это не является причиной меньшего спроса, а только наоборот.

Производство мотоциклов под этой маркой происходит уже около ста лет. Марку Royal Enfield можно смело назвать «живучей» в мотопроизводительнном бизнесе. Конечно, некие затруднения в производстве бренда наблюдаются со стороны современных экологических норм. Но компания не сдаваться. Планирует выпускать мотоциклы по современным стандартам, чтоб двигатель, мотор, оптика всё соответствовало.

Royal Enfield имеет своих представителей во многих европейских странах и с большим успехом продолжает развиваться.

Мотоциклы Royal Enfield характеризуются своей мощностью, красотой и безопасностью и ещё экономностью топлива. По этой причине многие индийцы пользуются такими мотоциклами, как основным средством передвижения.

Изумительное сочетание классики и современности в одном произведении. Современные кожаные отделки придают мотоциклам Royal Enfield шарма и изысканности. Классика не выходит с моды, она вечная.

Продукция этого бренда составит достойную конкуренцию многим мировым производителям в этой области.

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