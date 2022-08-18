Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air начинает полеты ATR42-500

CentralAsia (MNG) - Hunnu Air получила свой первый ATR42-500 и ввела его в эксплуатацию в июле 2022 года.

JU-1803 (бортовой номер 641) был переправлен из Белграда в Актау 2 июля 2022 года уже под монгольской регистрацией, сообщает Skyliner Aviation. Хотя самолет не отслеживается веб-сайтами данных ADS-B, Hunnu Air опубликовала фотографию 16,9-летнего турбовинтового самолета, бывшего Красавиа (SSJ, Красноярск Емельяново), выполнявшего рейс в Даланзадгад 22 июля.

Авиакомпания не предоставила расписания для этого типа и не ответила на запрос ch-aviation о дополнительных деталях.

Турбовинтовой двигатель Avions de Transport Régional был выведен из эксплуатации российским авиаперевозчиком в январе 2022 года, до того как международные санкции подорвали способность России легально эксплуатировать самолеты западного производства.

Расширенный модуль флота ch-aviation показывает, что монгольский авиаперевозчик также эксплуатирует два ATR72-500 (один из которых находится на техническом обслуживании в Менхенгладбахе) и один E190.

ATR 42 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт производства франко-итальянского концерна ATR (фр. Avions de Transport Régional). Самолёт выпускается с 1984 года как во Франции, так и в Италии. Число «42» означает, что количество пассажирских мест варьирует между 40 и 50. Рассчитан на дальность до 1500 км. На базе этого самолёта построен ATR 72.

ATR 42 — двухмоторный турбовинтовой высокоплан с прямым крылом и однокилевым Т-образным оперением.

ATR 42 в его первой версии был анонсирован в 1981 году, совершил первый полёт 16 августа 1984 года, был сертифицирован в сентябре 1985 года. Первые коммерческие полёты данного типа ВС начались в декабре 1985 года.

Салон самолёта рассчитан на 46 пассажиров, крейсерская скорость составляет 540 км/ч. Дальность полёта при полной коммерческой загрузке составляет 1500 километров.

Современная версия, идентичная по внешнему виду с более ранними, за исключением шестилопастных пропеллеров двигателей Pratt & Whitney Canada PW127E, мощностью в 2400 л. с. У этой версии увеличены крейсерская скорость и взлётный вес.

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