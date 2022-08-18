Монгольская металлургическая корпорация получила лицензию на добычу на высокоперспективной площади Хонгор

CentralAsia (MNG) - Монгольская металлургическая корпорация («MMC») сообщает, что Управление минеральных ресурсов и нефти Монголии («УМРНМ») выдало лицензию на добычу полезных ископаемых MV022148 для месторождения Хонгор (Khongor Resource) компании MMC на юго-западе Гоби, Монголия, 21 июля 2022 года.

«Эта лицензия на добычу полезных ископаемых является результатом двенадцатилетней напряженной работы нашей команды вместе с опытными сторонними консультантами», — сказал Ли Кэшелл, испольнительный директор. «Получив на сегодняшний день исключительные результаты, мы уверены, что наша программа разведки на следующем этапе сделает MMC одним из выдающихся неиспользованных ресурсов в Южной Гоби».

«Процесс лицензирования в Монголии становится все более конкурентоспособным и требовательным, и мы очень рады, что соответствующие органы подтвердили наши усилия», — продолжил г-н Кэшелл. «Лицензия позволяет MMC взять на себя долгосрочное управление активом и сосредоточить деятельность во время повышенного глобального спроса».

Лицензионный участок Хонгор площадью 37 000 га расположен в островодужном террейне Эдрэн среднего девона, где обнаружены одни из самых перспективных месторождений золота и меди в мире. В этих островодужных террейнах среднего девона было обнаружено несколько наиболее важных порфировых золото-медных и медно-молибденовых месторождений Монголии, в том числе Оюу-Толгой, Хармагтай, Цагаан-Суварга. В настоящее время всего в 20-35 км от Хонгорского лицензионного участка находятся два основных месторождения золото-медных порфиров и молибден-медных месторождений (Зуун Мод и Хул Морьт), оба из которых являются предметом интенсивной геологоразведочной деятельности канадских и монгольских компаний, включая разработку траншей и бурение. На лицензионном участке было проведено обширное геологическое картирование, геохимические и геофизические исследования, а также выборочное бурение. Результаты программы геологоразведочных работ на сегодняшний день были весьма перспективными, указывая на значительное присутствие золотых и медных каменных сколов и проб из траншей:

107 г/т (AU) в Улан-Толгой

3,35 % Медь (Cu) в Хар Овоо

3,68% меди (Cu) в Дэл-Хад

83,7 г/т золота (Au) в Дэл-Хад

728 г/т серебра (Ag) в Дэл-Хад

На сегодняшний день Компания инвестировала в общей сложности около 4 млн долларов США в разведку месторождения в течение 12-летнего цикла разведки. SRK (ведущая международная консалтинговая компания по природным ресурсам) нанята в качестве консультанта по разведке и помогает MMC в общей разведке участка в течение разведочного сезона 2022 года. Участок Хонгор примыкает к лицензионному участку Баян Хунди в Юго-Западной Монголии и является частью той же геологической системы, которая в настоящее время разрабатывается Корпорацией по развитию ресурсов Эрдэнэ (TSX: ERD).

MMC является частной монгольской горнодобывающей компанией с портфелем лицензий на разведку и добычу, представляющих значительные месторождения меди, золота, молибдена, угля и кварца в четырех аймаках Монголии. Компания также получает выгоду от надежного постоянного доступа к дополнительным возможностям приобретения лицензий. MMC была основана в апреле 2008 года и на сегодняшний день приобрела четыре лицензии на добычу полезных ископаемых в Монголии.

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