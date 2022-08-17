СМИ: Что написала Washington Post о подготовке вторжения России и почему это бьет по Зеленскому

CentralAsia (CA) - Влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала серию материалов, в которых рассказывает о том, что предшествовало вторжению России в Украину.

По данным издания, в Белом доме знали о планах Путина, по крайней мере, за полгода до того, как российские войска пересекли границу Украины. И неоднократно предупреждали об этом и Киев, и западных партнеров.

При этом отдельный акцент делается на то, что украинское руководство игнорировало эти предупреждения и в грядущую войну не верило, не готовя к ней страну.

Эту мысль даже вынесли в заголовок статьи: «Дорога к войне: США изо всех сил пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения».

В Украине эта публикация, а также ответы Зеленского по данной теме на вопросы журналистов The Washington Post, вызвали большой резонанс и весьма неоднозначную реакцию, во-многом, негативную по отношению к Зеленскому. Тему активно подхватили его многочисленные противники внутри страны.

Вопрос о том, почему Зеленский не готовил Украину к войне, а рассказывал населению, что «на майские праздники пойдем на шашлыки», действительно очень болезненный для президента и его команды, несмотря на неоднократно повторяемый с их стороны набор аргументов.

Наверняка это понимают и в Вашингтоне. Но тем не менее статью опубликовали, сделав тем самым хорошую «подачу» врагам Зеленского.

Почему это случилось, что на самом деле было известно о подготовке вторжения России и почему украинская власть отрицала приближение войны - разбиралась «Страна».

Что Зеленский заявлял накануне и после вторжения

Заявления западных политиков и публикации в западных СМИ о том, что Россия собирается напасть на Украину, шли еще с осени 2021 года.

Некоторое время со стороны украинской власти были разноречивые сигналы по этому поводу. С одной стороны, говорилось, что не нужно поднимать панику и никакой войны не будет. С другой - отдельные представители власти (глава ГУР Минобороны Буданов и Алексей Арестович) допускали, что вторжение возможно.

Но с конца 2021 года основным стал тезис «никакой войны не будет». Его четко артикулировал на предновогоднем брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. А затем «понесли в массы» и другие представители власти, включая Зеленского.

19 января он сделал свой знаменитый прогноз о том, что войны не будет, а «на майские праздники мы будем жарить шашлыки».

«В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки и, конечно, День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.

И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: «Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!»»

В начале февраля он призывал "не поддаваться вирусу паники" и уверял европейских бизнесменов, что в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать в Украине.

«Накопление войск у границ - это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков - риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем», - заявлял Зеленский во время встречи с представителями деловых кругов ЕС.

За 10 дней до вторжения Зеленский в своем видеообращении вновь заявил, что некие враги через средства массовой информации сеют панику среди украинцев и отпугивают инвесторов.

«Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном - увеличивают контингент на наших границах. На дипломатическом - пытаются отнять у нас право самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди нас, среди граждан Украины, среди инвесторов с помощью СМИ», - сказал Зеленский.

Три варианта для Зеленского

Собственно, все это и ставят в вину Зеленскому сейчас его противники.

Но какие в реальности были варианты действий в той ситуации у украинского президента, когда к нему поступала информация, что готовится вторжение?

Теоретически, было несколько путей.

Первый путь – пойти в той или иной степени навстречу требованиям России, которые на тот момент сводились в общем и целом к двум ключевым вопросам: выполнение политической части Минских соглашений (реинтеграция Донбасса в Украину с широкой автономией) и нейтральный статус.

По первому вопросу, как тогда писали многие СМИ, западные страны побуждали Зеленского, чтоб избежать войны, начать хотя бы движение по выполнению Минска (и об этом прямо говорит Макрон в обнародованной им стенограмме разговора с Путиным накануне вторжения).

Однако у Зеленского это отвергли. Более того, в Киеве в ходу была версия, что предупреждения о грядущем вторжении – это такой "договорняк" Запада с Россией, чтобы напугать украинские власти и побудить их выполнить Минские соглашения (реинтеграция Донбасса с особым статусом).

Показательно, что Байден выступил с призывом к американцам немедленно покинуть территорию Украины сразу после того, как в Париже фактически закончились провалом переговоры Украины, России, Франции и Германии на уровне советников (от Украины в ней участвовал Ермак).

Что касается нейтрального статуса, то еще до нового года Россия выдвинула Западу ультиматум с требованием отказаться от расширения НАТО на восток. И уже тогда заговорили, что если этот ультиматум не примут, то РФ может начать войну с Украиной.

НАТО и США тогда ультиматум отвергли, чтоб не терять лица. Однако были сигналы, что Запад не против того, чтоб Украина сама объявила о своем нейтралитете. Как писала уже после начала войны газета Wall Street Journal, на Мюнхенской конференции (то есть за 5 дней до вторжения) канцлер Германии Олаф Шольц предлагал Зеленскому объявить о нейтральном статусе. Но президент Украины это отверг, заявив, что Путину нельзя доверять.

Отметим, что такое мнение действительно было распространено среди украинской элиты.

Но в таком случае был второй путь – готовиться к войне. Провести призыв резервистов, поторопиться с созданием теробороны, готовить укрепления, рассредоточить склады с боеприпасами, доукоплектовать боевые подразделения, разработать детальные планы эвакуации прифронтовых городов (в первую очередь – Мариуполя), которые бы запустились в первый же день после начала войны, создать стратегические запасы топлива и так далее.

Но из этого почти ничего сделано не было. Или было сделано слишком поздно – призыв резервистов, например, был объявлен лишь за пару дней до начала войны.

Зеленский избрал третий путь: и навстречу требованиям России не идти, и к войне страну не готовить, а, наоборот, говорить всем, что войны не будет.

Позже, уже после начала войны, он и его команда объясняли это тем, что они не хотели поднимать панику, которая бы привела к массовому бегству населения из Украины и к коллапсу экономики.

«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику... Тогда нам было бы очень трудно. Мы поняли, что гривна упадет, как и деньги, и компании людей. И, я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова - мы это показали им», - заявлял Зеленский 28 мая в интервью голландскому телеканалу Nieuwsuur.

Также еще одно объяснение, которое иногда использует Банковая – «предупреждения с Запада были не очень конкретными».

По другой версии, Зеленский действительно искренне не верил во вторжение, полагая, что Запад и Россия его совместно «разводят» ради неких уступок.

Хотя может быть и другое объяснение – в войну тогда не верило большинство украинцев. Точнее – не хотело верить. Было совершенно очевидно, что полномасштабное вторжение России будет означать для Украины огромные жертвы и потери. И люди просто психологически себя защищали, отказываясь верить в такую ужасную перспективу. Не исключено, что Зеленский, как человек, тонко чувствующий аудиторию, уловил эти настроения и пошел у них на поводу – говоря народу то, что народ в тот момент хотел услышать.

Так или иначе, но с началом войны все эти дискуссии и вопросы быстро ушли в прошлое. И вопросы Зеленскому – почему страна не готовилась к войне – не задавал первое время практически никто.

Однако по мере затягивания войны тема начала то там, то здесь всплывать. Особенно после того, как власти стали говорить, что не сообщали украинцам об угрозе войны сознательно, хотя и знали, что вторжение России готовится. Это вызвало обвинения в адрес Зеленского и его соратников в том, что из-за такого подхода страна оказалась не готова к войне и потеряла территории, а люди не успели эвакуироваться и тысячи мирных жителей погибли в Киевской области, в Мариуполе и в других городах.

Например, недавно об этом высказался нардеп Гео Лерос.

«Они с такой легкостью говорят, что не говорили о том, что начнётся война, чтобы не было пробок. Ты пойди посмотри в глаза людей, чьи родные погибли под Киевом - их тысячи, посмотри в глаза родственникам десятков тысяч погибших мариупольцев. И скажи им, что ты этого не делал, чтобы не было пробок», — сказал Лерос.

А после публикации в The Washington Post тема получила новый и очень серьезный импульс.

Что написали в The Washington Post

В статье говорится, что разведка США и Белый дом знали о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину с октября 2021 года.

Авторы статьи ссылаются на собеседников из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО.

В октябре 2021 года в Белом доме состоялась срочная встреча высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства с Джо Байденом, пишет издание.

Разведывательный анализ, составленный на основании недавно полученных спутниковых снимков, перехваченных сообщений и разговоров с источниками, указывал на намерение Путина вторгнуться в Украину и захватить большую ее часть, создав прямую угрозу восточному флангу НАТО.

Разведданные, представленные Байдену, указывали, что у РФ все готово для массированного нападения.

Причем военные планы Путина были гораздо радикальнее, чем захват Крыма в 2014 году и разжигание сепаратистского движения на востоке Украины. Они предусматривали захват большей части страны.

«Это был поразительно дерзкий план, который мог создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны», - пишет издание.

По итогам встречи Байден решил, что Путина нужно либо сдерживать, либо противостоять ему, и что Штаты не должны действовать в одиночку.

Тем не менее, как указывает издание, НАТО тогда "было далеко не единодушно в отношении того, как вести себя с Москвой", а доверие к США было слабым после катастрофической оккупации Ирака, хаоса, последовавшего за выводом войск США из Афганистана, и четырех лет попыток президента Трампа подорвать Альянс. Было далеко не фактом, что Байден сможет эффективно возглавить Запад в ответ на экспансию России.

Кроме того, ответ США и союзников на предыдущие события в Украине (аннексию Крыма и войну на Донбассе) был "неопределенным и разобщенным".

Тогда же стало ясно, что для сдерживания РФ Украине потребуется много оружия, но если его поставить слишком много - есть риск прямого конфликта НАТО с ядерной Россией.

В планах РФ, по данным разведки США, было наступление на Киев со стороны Чернигова и со стороны Чернобыля. Зимняя погода в этом плане должна была способствовать продвижению танков.

За 3-4 дня в Кремле рассчитывали сформировать "клещи" вокруг украинской столицы. Российский спецназ должен был найти и сместить Зеленского, убив его если потребуется, а в Киеве планировали установить марионеточное правительство.

За несколько недель другая группа войск должна была зайти с востока и взять юг и левобережье Днепра, а затем - двинуться на запад, остановившись на границе западноукраинских областей.

На октябрьском совещании в Белом доме приняли два решения - послать переговорщиков в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях нападения. А также проинформировать Украину и союзников о данных разведки, чтобы выработать единую позицию.

При этом США предстояло решить главную проблему: обеспечить «соблюдение правил мирового порядка», не ввязываясь в Третью мировую войну с ядерной державой.

«Администрация также серьезно беспокоилась о молодом президенте Украины, бывшем телевизионном комике, который пришел к власти на огромной волне народной поддержки и стремлении к фундаментальным переменам, но утратил общественный авторитет отчасти из-за того, что не выполнил свое обещание по прекращению войны. 44-летний Зеленский не мог сравниться с безжалостным Путиным», - констатировало издание.

Издание пишет, что разведданные были восприняты в Украине скептически. Хотя директор ЦРУ Бернс на встрече с Зеленским в Киеве говорил о грядущей высадке в Гостомеле и намерении РФ нанести молниеносный удар для обезглавливания центральной власти.

Зеленский слышал предупреждения США, вспоминал он позже, но сказал, что американцы не предлагали Украине того оружия, которое было необходимо для самообороны.

«Можно миллион раз сказать: «Слушай, может быть вторжение». Ладно, может быть вторжение — самолеты дашь? Вы дадите нам противовоздушную оборону? Хорошо, тогда о чем мы говорим?"

Американцы были разочарованы скептическим отношением Украины к планам России, а сами украинцы были не менее обеспокоены все более публичными предупреждениями США о грядущем вторжении.

Белый дом в итоге решил раскрыть масштабы продолжающегося наращивания войск у границ Украины. В начале декабря 2021 года администрация опубликовала фотографии со спутника, а также карту, созданную американскими аналитиками, на которой были показаны позиции российских войск, а также анализ российского планирования, проведенный разведывательным сообществом.

Британское правительство вскоре также публично обвинило Россию в заговоре с целью установления в Киеве марионеточного режима, ссылаясь на данные своей разведки.

Также в США сообщили о планах Путина начать вторжение после инсценировки фальшивого нападения на российские силы или русскоязычное население якобы со стороны Украины.

В январе глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским. В какой-то момент их разговора Зеленский спросил, угрожает ли ему или его семье личная опасность. Бернс сказал, что Зеленскому нужно серьезно относиться к своей личной безопасности. Разведка в то время указывала, что российские группы убийц, возможно, уже находятся в Киеве и ждут своей активации.

Однако Зеленский сопротивлялся призывам переместить правительство на Западную Украину или в Польшу. Он считал, что предупреждение украинцев готовиться к войне, как этого хотели некоторые партнеры, ослабило бы страну экономически и облегчило бы ее захват русскими.

Для него решение оставить людей в стране, где они могли бы сражаться, чтобы защитить свои дома, было ключом к отражению любого вторжения - пишет издание.

Более того, он начал подозревать, что некоторые западные официальные лица хотели, чтобы он бежал, чтобы Россия могла установить марионеточное правительство.

Накануне вторжения официальные лица США, Британии и Франции продолжили встречаться с представителями военной и дипломатической верхушки РФ.

20 февраля Макрон позвонил Путину и эта беседа привела французского президента к мысли, что Путин наконец готов искать урегулирование. Однако, как оказалось, он ошибался.

Тем временем в Мюнхене мировые лидеры собрались на ежегодную конференцию по безопасности. В своем выступлении Зеленский напомнил собравшимся, что его страна уже находится в состоянии войны с Россией, а украинские войска воюют против восточных сепаратистов с 2014 года.

То есть дал понять, что сейчас ничего не поменялось (хотя американцы утверждали другое).

"Чтобы реально помочь Украине, не обязательно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения", — сказал Зеленский. Вместо этого, по его словам, Европейский союз и НАТО должны приветствовать Украину в своих организациях.

Вечером 23 февраля (по американскому времени) Белый дом получил срочную разведывательную информацию. Была "высокая вероятность", что вторжение уже идет. Войска были в движении. Война началась.

На этом статья Washington Post заканчивается. Но далее идут объяснения самого Зеленского, которые были опубликованы в издании в тот же день.

Объяснения Зеленского

Президент Украины в интервью Washington Post подтвердил факт встречи с главой ЦРУ Бернсом. И заявил, что планы броска на Гостомель не были новостью для руководства Украины. Более того, судя из слов президента, не американцы, а Киев предупредил Запад о том, что может произойти.

"По поводу аэропорта, где-то за полгода до всего этого, а может быть, и раньше, если вы помните, был сбор войск на территории Беларуси и так далее. Мы обратились ко всем нашим партнерам, сказав им, что считаем, что они будут действовать именно так", - сказал он.

Правда, после этого Зеленский сделал заявление, которое вроде бы опровергает все сказанное выше - о том, что Украина была в курсе планов Кремля.

"Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику — откуда они возьмутся, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас", - заявил он.

При этом Зеленский отсылает Западу его упреки назад. В интервью он говорит, что ничего существенного для отражения предполагаемого тогда вторжения Украине не давали - ни авиации, ни артиллерии, ни закрытого неба. "Байрактары" же и "Джавелины" существенно на ситуацию повлиять не могли.

«Когда кто-то утверждает, что они посылали нам какие-то сигналы, я говорю им: «Пришлите нам оружие». Я был абсолютно прав и уверен в этом даже сейчас», - сказал Зеленский.

А на вопрос почему ж он все-таки не предупредил украинцев о грядущей войне, если поступали сигналы из США, он ответил так:

«Нельзя просто сказать мне: "Слушай, надо начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно откладывать деньги, им нужно запасаться едой". Если бы мы сообщили об этом, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло (объявление о скорой войне - Ред.), то в октябре – не дай Бог, в отопительный сезон – ничего бы не осталось. Нашего правительства не было бы, я уверен на 100 процентов. Ну, забудьте о нас. Была бы политическая война внутри страны, потому что мы не удержались бы на 5-7 миллиардов долларов в месяц. У нас не было серьезных финансовых программ. На созданном россиянами рынке был дефицит энергоносителей. Нам не хватало энергетических ресурсов. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос».

Далее журналист задал ему прямой вопрос: чтобы он сказал украинцам, которые недовольны тем, что власть не предупредила их и они не смогли подготовиться к войне.

Зеленский заявил, что весь декабрь-февраль украинцы выводили деньги из экономики, и это не ограничивалось.

«Извините, то, что я не рассказал им о заговоре русских что-то со мной сделать и обо всем, что мне докладывали спецслужбы", - сказал он. Он заявил, что ему самому предлагали вывезти семью, но он этого не сделал. «Наша земля — единственное, что у нас есть; мы останемся здесь вместе. А потом случилось то, что случилось», - сказал он.

Реакция в Украине

И сама публикация американского издания, и интервью Зеленского вызвали большой резонанс в Украине.

На президента обрушилось много критики на тему «знал о войне, но не предупредил из-за чего было много жертв и потеря территорий».

Наиболее масштабно высказались, что закономерно, сторонники Порошенко.

«Последнее интервью не выходит из головы. Итак, они (власть - Ред.) знали. Но не верили западным партнерам и разведкам, издевались над ними, называя паникерами. Они приняли решение, что украинское общество незрелое, не готовое к серьезному разговору и тяжелой информации и с ним необходимо вести себя, как с инфантильным ребенком, кормя популизмом и враньем, видосиками вместо честной информации о серьезности угроз, чтобы у людей было право выбора для себя и своих детей…», - написала в посте на своей странице в Facebook сопредседатель фракции партии Порошенко «Евросолидарность» Ирина Геращенко.

Впрочем, высказались негативно мне только у Порошенко.

«Президент и руководство страны знали о войне. Это им самый неудобный вопрос.

Потому что «мы не говорили была бы паника и да, дали деньги копать траншеи, вызвали всех резервистов на время, провели учения тревоги» разные истории.

Не нужно было говорить, что будет война. Нужно было готовиться, чтобы потом не покупать за донаты все, чего нет.

За неготовность ответить перед гражданами придётся. На выборах. Перед историей. Потому что были бы готовы, возможно не было б Бучи, Ирпень, Мариуполя. Не прошли бы легко их войска. Оценку даст уже история. Президент не сбежал, но я не верю, что ему не снятся люди из Бучи", - написал политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Президент Зеленский признал, что лгал украинскому народу, и сознательно не сообщал о неминуемой войне, несмотря на предупреждение НАТО Потрясающее и просто безнравственное интервью президента Владимира Зеленского американскому изданию "Вашингтон пост".

Зеленский признался, что был подробно проинформирован о неизбежности войны со стороны России, но не принял меры, предусматриваемые на случай вражеского вторжения. Вопрос здесь не в публичных заявлениях, а в решениях, которые не были приняты, хотя должны были быть приняты.

Президент лгал, что никакого вторжения не будет, а будут шашлыки и майские праздники, и его власть дискредитировала тех, кто несколько месяцев утверждал о необходимости готовиться к бою.

Таким образом, президент дезорганизовал самостоятельную подготовку граждан к обороне страны или к эвакуации мирных жителей, следствием чего стали многочисленные жертвы граждан Украины», - написал главреда сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

Подобных комментариев было масса.

Соратники Зеленского, впрочем, тоже не молчали.

«Ты смотри сколько смелых, оказывается, в стране. Если бы их заранее предупредили, они бы ух! А я вот хорошо помню, как мы днём с огнём искали смелых первые недельки две и не могли найти, никого кроме военных и силовиков. И то не всех. Далеко не всех. Помню, как весьма уважаемые люди, не будем говорить - кто, ссались в штаны. Видел силовиков, сбежавших целыми управлениями. Видел список местонахождения ЛОМов, самые храбрые из которых храбрились кто из Закарпатья, а кто - Европы. Рассказывали, как надо побеждать. И сейчас рассказывают. Ещё более смело», - написал Арестович.

А глава МИД Украины Кулеба в интервью Гордону в общем и целом повторил аргументы Зеленского.

По его словам, украинские власти не предупреждали население о полномасштабной войне, чтобы не допустить обвала экономики еще до ее начала.

«Для президента экономика - это был главный сдерживающий фактор от более открытой подготовки к обороне страны. Его линия была такая: сейчас даже политически сказать «Все, мы сейчас разворачиваемся», - это легко. Но мы должны понять, что курс сразу улетит, инвесторы улетят, экономика побежит», - сказал Кулеба.

На ремарку Гордона о том, что все это и так "улетело и побежало", Кулеба ответил: "Да, но мы могли оказаться в куда более худшем положении еще до начала войны, а не через несколько месяцев после ее начала".

Что означают публикации о «неготовности» Киева?

Итак, ведущая западная пресса начинает снова говорить о вине Киева в том, что не слушали предупреждений и не готовились по-настоящему к войне. Далее можно сделать вывод, что и территории на юге Украины потеряли, возможно, в силу этих причин. А также погибли тысячи людей, которых вовремя не эвакуировали.

И это, конечно, не новый набор претензий. Дискуссии об этом в Украине идут достаточно давно.

Другой вопрос - почему на Западе начинают сейчас опять педалировать эту тему и наводить тень на украинскую власть. Как бы упрекая ее в провале подготовки ко вторжению.

Варианты могут быть разные. Либо это попытка подыграть украинским противникам Зеленского, которые сейчас пытаются затормозить дальнейшее укрепление его власти, в чем, по одной из версий, заинтересованы и на Западе.

Либо это стремление американцев ответить на обвинения со стороны Киева в недостаточности поддержки (мол, сами виноваты, что не реагировали на наши предупреждения).

В любом случае появление таких публикаций еще раз указывает на довольно непростые отношения украинской власти и Вашингтона, о чем «Страна» уже писала.

А сама история с подготовкой к войне продолжает оставаться крайне болезненной для Зеленского внутри страны.

И подобные удары действительно могут иметь целью затруднить ему процесс концентрации власти в своих руках.

Например, уже несколько дней на украинских интернет-ресурсах курсирует слух о якобы намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Заливного. Сегодня об этом, в частности, написало издание «Телеграф».

По данным издания, на место Залужного хотят поставить командующего сухопутных войск генерала Александра Сырского.

Для Залужного перевод в шефы Минобороны будет как бы повышением, но в реальности - отстранением от непосредственного влияния на армию, так как по закону министр обороны в Украине должен быть гражданским лицом (то есть Залужному нужно будет уволиться из армии).

По данным издания, главный мотив Офиса президента - не конфликт между президентом и главнокомандующим, а своего рода ревность.

«Дело не в рейтингах. Зеленский и Залужный нормально общаются, но, как говорится, отец у победы должен быть один», - сказал изданию один из народных депутатов.

Сам Залужный, как пишет «Телеграф», на такие изменения идти не хочет, но, несмотря на это, ротации в военном руководстве страны могут состояться уже в конце августа или начале сентября.

По другим слухам, вместо Заливного на Банковой хотят поставить начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Официальных комментариев по поводу возможной смены главкома ВСУ пока нет. Хотя слухи о том, что на Банковой "ревнуют" Залужного ходят уже давно (хотя и регулярно опровергаются). Также как и слухи о том, что главкома ВСУ многие на Западе и внутри Украины видят альтернативой Зеленскому.

И публикация в Washington Post вполне ложится в продвигаемый противниками президента нарратив "политическое руководство Украины во главе с Зеленским «проспал» войну, но военное руководство во главе с Залужным ситуацию вытянуло».

При этом, как считает политолог Руслан Бортник, одна из причин появления подобных публикаций - внутриамериканская.

«На фоне разворачивающейся избирательной кампании в США Белый Дом негласно переводит ответственность за произошедшее в Украину на Зеленского и его команду. Дескать, мы все знали, мы компетентные, но Украина не послушала наши предупреждения, ей стоило лучше готовиться, чтобы не терять территории и людей. И, похоже, в Киеве эту позицию поняли, судя по ответным выпадам», - говорит Бортник.

По мнению политолога Вадима Карасева, к нелестным для Зеленского “сливам” американскую сторону подталкивают ситуация на фронтах в Украине.

«На Западе как бы говорят - в том, что пока нет военного поражения Москвы, виноваты не мы, а украинская власть, которая не подготовилась и дала зайти российским войскам так далеко. Тут еще Киев увязывает отсутствие решительного наступления с размерами поставок. Но, похоже, Запад во главе с США не готовы повышать ставки и переходить к возможно большей эскалации, хотя и запасы подисчерпались. Вашингтону приходится еще учитывать фактор Тайваня. А если помощи не будет, значит, Украине надо идти на перемирие, но это будет вина не Запада, а опять-таки Киева, которому надо было лучше готовиться к войне», - полагает эксперт.

Еще одна гипотеза связана с возросшей внешнеполитической активностью Киева. Как замечает эксперт Бортник, Украина сейчас порой демонстрирует «чрезмерную самостоятельность» в международных отношениях.

«Вспомните признание Кулебы, как давили на западных союзниках в вопросе санкций против России. Но такое поведение может многих волновать. Публикациями в стиле WP недовольные могут попытаться ослабить напор Зе, показать, что если он будет продолжать в том же духе - не будет прислушиваться к мнению западных элит, может быть запущена волна его дискредитации, что приведет к большим проблемам. Надо тише быть, внимательнее с просьбам западных партнеров. Например, не говорить о каких-то не нужных для Запада новых санкций. Не требовать нового оружия и особенно ресурсов, ведь в странах-союзниках нарастают проблемы, так что им самим нужнее», - говорит политолог.

Пока, впрочем, это только «звоночки».

В том числе и во внутренней политике.

Сыграет ли тема подготовки Украины к войне роковую роль для Зеленского или нет по большому счету зависит от того, чем закончится война. В истории было немало примеров, когда руководство стран не было готово к войне. Например, Советский Союз в 1941 году. Или США перед нападением Японии на Перл Харбор. Однако, одержанная в конечном счете победа, как говорится, все списала.

Если же война в Украине закончится неким компромиссным соглашением или «корейским сценарием» (с заморозкой конфликта), по которой часть территорий страны останется захваченной россиянами, либо если ситуация на фронте будет развиваться неблагоприятно для ВСУ, то вопрос "почему Украина не готовилась к войне" может стать для нынешнего президента крайне тяжелым.