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Узбекистан договорился с Туркменистаном и Ираном об упрощении грузоперевозок

CentralAsia (UZ) -  Министерство транспорта Узбекистана договорилось с коллегами из Ирана и Туркменистана об упрощении режима грузовых международных перевозок, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов принимал участие в международной транспортной конференции в Ашхабаде. Он провел переговоры с генеральный директором Агентства по транспорту и коммуникациям Туркменистана Мамметханом Чакиевым и министром дорог и градостроительства Ирана Саидом Рустамом Касими.

В ходе переговоров с Мамметханов Чакиевым были достигнуты договоренности об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию по международному транспортному и транзитному коридору «Узбекистан — Туркменистан — Иран», сокращении сборов за автомобильные перевозки и упрощении порядка получения туркменских виз водителями Узбекистана.

На встрече с иранским коллегой была достигнута договоренность о сокращении сборов и платежей за международные автомобильные перевозки.

Ильхом Махкамов и Саид Рустам Касими также договорились организовать пилотные грузовые автомобильные перевозки из порта Чабахар в Узбекистан, а также через Узбекистан по транспортному маршруту «Китай — Европа».

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