Посольство России потребовало от США выдать Сергею Лаврову визу для поездки на ГА ООН

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Российское посольство в Соединенных Штатах обратилось к Белому дому и Государственному департаменту США с требованием выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову и всей его делегации для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил посол России Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — сказал он.

Посол подчеркнул, что дипмиссия будет и дальше настаивать, чтобы Соединенные Штаты не создавали препятствий для въезда российских представителей, участвующих в мероприятии.

«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — добавил Антонов.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были заранее записаны на видео. Российскую делегацию по поручению президента возглавляет Лавров, его сопроводят заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и другие политики и дипломаты.

С.Лавров должен выступить на Генассамблее 24 сентября.