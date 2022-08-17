Болгария запретит экспорт древесины на фоне энергетического кризиса

CentralAsia (CA) - Болгария временно прекратит экспортировать древесину, заявил в интервью bTV министр сельского хозяйства Явор Гечев.

По его словам, в стране сложился серьезный дефицит лесоматериалов: спрос на них подскочил в три раза. Как пояснил портал Economic, жители запасаются дровами на зиму.

В связи с этим власти Болгарии решили запретить экспорт древесины в третьи страны. По словам Гечева, он даст соответствующее указание в ближайшее время.

Министр ожидает, что на стабилизацию ситуации на рынке древесины в Болгарии уйдет не меньше месяца. Однако риска, что люди, живущие в сельской местности, «останутся на морозе», нет, подчеркнул министр.

Ситуация с отопительными материалами в Болгарии обострилась в апреле. Страна отказалась платить за российский газ по новой схеме, по которой западные компании должны открыть два специальных счета — рублевый и валютный — в Газпромбанке. После этого «Газпром» приостановил поставки топлива в республику.

В мае власти Болгарии власти сообщили, что договорились с США о поставках СПГ по цене ниже, чем у России. А в следующем месяце София начала пробную прокачку газа по интерконнектору IGB. Он проложен из греческого города Комотини до болгарского Стара Загор и подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), по которому транспортируется азербайджанский газ.

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https://www.rbc.ru/politics/17/08/2022/62fcee3f9a79474f1e7415af?from=newsfeed